Elazığ'da Ekmeğin İçinden Arı Çıktı
Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden arı çıkması üzerine şaşkınlık yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi.
Elazığ'da bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden arı çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Olay, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırarak gerekli yerlere şikayette bulundu. - ELAZIĞ