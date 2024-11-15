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Elazığ'da Ekim Ayı Trafik Kazaları: 286 Kaza, 2 Ölü

Elazığ'da Ekim Ayı Trafik Kazaları: 286 Kaza, 2 Ölü
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Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 286 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 206 kişi yaralandı. İstatistiklere göre, kazaların büyük bir kısmında sürücü hataları etkili oldu.

Elazığ'da ekim ayı trafik kaza bilançosu açıklandı. Bir ayda meydana gelen 286 kazada 2 kişi hayatını kaybederken 206 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ'da ekim ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 286 kazada 206 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 132'si yaralanmalı olurken, 154'ü ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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