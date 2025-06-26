Elazığ'da Ekili Alanlarda Yangın: Çiftçiler Yardıma Koştu
Elazığ'ın Çip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkiinde çıkan yangın, ekili arpa ve buğday alanlarını kül etti. İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin katkısıyla yangın kontrol altına alındı, yangının çıkış nedeni araştırılmaktadır.
Elazığ'da çıkan yangında, ekili alanlar küle döndü.
Yangıni merkez Çip köyü Harmantepe Küme Evleri mevkiinde, arpa ve buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftçilerinde traktörlerle yardım ettiği yangın, kontrol altına alınırken, ekili alanların küle döndüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa