Elazığ'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye ve aracın sahibine 63 bin lira ceza

Elazığ'da polis ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücüye 44 bin 705 lira, araç sahibine ise 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 63 bin 382 lira para cezası kesildi.

Olay, dün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.S. idaresindeki 23 EZ 131 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, yakını gösteren ışıkları yakmama, ters yönde araç sürme, emniyet kemeri kullanmama, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme, kırmızı ışıkta geçme, polis ekiplerinin dur ihtarına uymama suçlarından toplam 44 bin 705 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç sahibine de 18 bin 677 lira para cezası kesildi. - ELAZIĞ