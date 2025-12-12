Ehliyet sınavındaki kopya düzeneğine 2 tutuklama

Elazığ'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 7 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları sınavında kopya düzenekleri oluşturmak suretiyle, üzerlerinde özel düzenekli teknik cihazlarla birlikte kopya alışverişinde bulunan ve sınavdaki şahıslara teknik destek sağlayarak soruların cevaplarını aktaran, adaylardan maddi menfaat temin eden 2 organizatör ve sınavda düzenekle kopya çeken 7 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 14 adet özel düzenekli cep telefonu, 6 adet kopya düzeneğinde kullanılan kulak içi mini cihaz, ele geçirildi. Operasyonda 2 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ