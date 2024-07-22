Elazığ'da eğlence mekanlarında silah ve uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında düzenlenen uygulamalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik olarak İcadiye Mahallesi Hozat Garajı'nda faaliyet gösteren eğlence mekanlarında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 21 adet fişek, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 33 adet dolu kartuş, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet kesici alet ele geçirilirken aranan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ