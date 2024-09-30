Elazığ'da Düğünde Havaya Ateş Açan Şahıs Hakkında Tahkikat Başlatıldı

Elazığ'da düğünde havaya ateş eden şahıs hakkında adli tahkikata başlanılırken bir adet tabanca ve 152 adet de fişek ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yemişlik Mahallesi'nde düğün merasimi esnasında H.D. isimli şahsın havaya ateş ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından 1 adet tabanca ve 152 adet fişek ele geçirilirken konuyla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı bildirildi. - ELAZIĞ