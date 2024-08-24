Elazığ'da düğünde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Elazığ'da bir düğünde gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelinin ve damadın aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine düğün salonu önüne çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ