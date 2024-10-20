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Elazığ'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'da Düğün Salonunda Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 4 kişiden 3'ü kendi imkanları hastaneye giderken biri ise ambulansla götürülerek tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ataşehir Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Kavga

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