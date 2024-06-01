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Elazığ'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

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Elazığ'da düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda 6 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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