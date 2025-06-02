Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, bayram öncesinde dron ve mobil kamera ile trafik denetimi yaparak hatalı sollama ve diğer trafik ihlallerini tespit etti. Cezai işlemler uygulandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve dron ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimler esnasında trafik kurallarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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