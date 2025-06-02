Elazığ'da Dron Destekli Trafik Denetimi
Elazığ'da bayram öncesi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dron ve mobil kameralarla trafik denetimi yapıldı. Hatalı sollama gibi tehlikeli davranışlara odaklanılarak sürücülerin ihlalleri havadan görüntülendi ve ceza uygulandı.
Elazığ'da bayram öncesi dron destekli trafik denetimi
ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarında en sık rastlanan hatalı sollama konularına engel olmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla mobil kamera eşliğinde ve dron ile havadan denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, trafik kazalarına davetiye çıkaran hatalı sollama konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.
Denetimler esnasında trafik kurallarına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.