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Elazığ'da dron destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da dron destekli trafik denetimi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma trafik ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik akışının yoğun olduğu ve trafik kazalarının yaşanabileceği bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edildi. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının meydana gelmemesi için dron destekli kontrollerin devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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