Elazığ'da Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Elazığ'da Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Elazığ'da Tofaş otomobiliyle trafikte drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle alındı ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Elazığ'da Tofaş otomobiliyle trafikte drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Elazığ'da Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobilin sürücüsü kavşakta drift attı. Sürücü, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü harekete geçti. Sürücü ve araç, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları incelenerek tespit edildi. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1 D maddesi gereğince sürücüye 46 bin 392 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine 2 ay el kondu. Ayrıca aracın yediemin otoparkına çekilerek 60 gün trafikten men edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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