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Elazığ'da Drift Atan Sürücünün Ehliyeti Alındı, 48 Bin Lira Ceza Kesildi

Elazığ'da Drift Atan Sürücünün Ehliyeti Alındı, 48 Bin Lira Ceza Kesildi
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Elazığ'da, Tofaş Şahin otomobiliyle ters yöne girerek drift atan sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle askıya alındı ve toplamda 48 bin 936 lira para cezası uygulandı. Olayın ardından sürücünün aracı otoparka çekildi.

Elazığ'da Tofaş Şahin otomobiliyle ters yöne girerek drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konurken, toplamda 48 bin 936 lira ceza kesildi.

Olay, dün merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş Şahin marka otomobil, akan trafikte ters yönde drift atarak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kendi ekseninde dönen otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında araç bağlanarak otoparka çekilirken sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el kondu. Aynı zamanda drift atma, abartı egzoz ve ters yön ihlalinden toplamda 48 bin 936 lira para cezası kesildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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