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Elazığ'da Dönerci Yangını: İki Çalışan Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'da Öncü dönerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da Öncü dönerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumanda etkilenen 2 çalışan, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerindeki Öncü dönerin tezgah bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda dumanda etkilenen 2 çalışan, hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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