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Elazığ'da Döner Dükkanında Yangın Çıktı

Elazığ'da Döner Dükkanında Yangın Çıktı
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Elazığ'daki bir döner dükkanında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Elazığ'da bir döner dükkanında yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi üzerindeki bir döner dükkanında yangın çıktı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar güçlükle dışarı çıkarken, olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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