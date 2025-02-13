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Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
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Elazığ merkezli 5 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, banka görevlisi olarak kendini tanıtan 3 zanlı yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcıların 14 vatandaşı 1 milyon 932 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi yakalandı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan zanlıların 14 vatandaşı 1 milyon 932 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, yüksek miktarda kredi kullanımı ve kredi limiti arttırma vaadiyle ülke genelinde farklı tarihlerde 14 kişiye ait hesaplardan üçüncü şahısların hesabına toplam 1 milyon 932 bin lira aktardı. Nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Elazığ merkezli 5 ilde yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli, Elazığ, Batman ve Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarda kullanılan 6 adet banka kartı, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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