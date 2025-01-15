Elazığ'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Refüje Çarptı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil refüje çarparak durdu. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarparak durabilen otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ