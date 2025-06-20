Elazığ'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı: Bir Yaralı
Elazığ'ın Kovancılar-Bingöl karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı direğe çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç direğe çarparak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Kovancılar- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil direğe çarptıktan sonra takla attı. Kazada bir kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı Kovancılar İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa