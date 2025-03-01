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Elazığ'da Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Araç Apartman Boşluğuna Uçtu

Elazığ'da Direksiyon Hakimiyeti Kayboldu, Araç Apartman Boşluğuna Uçtu
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Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle apartman boşluğuna uçtu. Olayda bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil apartman boşluğuna uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İktisat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna uçtu. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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