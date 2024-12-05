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Elazığ'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Araç Yan Yattı

Elazığ'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybı Sonucu Araç Yan Yattı
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yerel halk, yolun dar olması nedeniyle sık sık kaza yaşandığını belirterek, yetkililerden acil önlem talep etti.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıçubuk köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, ekipler güvenlik önlemleri alarak aracı kaldırma çalışması başlattı. Bölge halkı, yolun dar ve tek yönlü olması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden yolun iyileştirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için acil adım atılmasını talep etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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