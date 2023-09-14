Elazığ'da direğe kilitli motosiklet çalındı

ELAZIĞ'da direğe kilitli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün 05.30 sıralarında Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Semaver Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli direğe bağlı olan elektrikli motosikletin yanına geldi. Bir süre çevreyi gözleyen şüpheli, daha sonra kilidi keserek, motosikletle bölgeden uzaklaştı. Sabah, motosikletini bıraktığı yerde göremeyen sahibi, güvenlik kamerasından tespit ettiği hırsızlık anını kaydedip, polise şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için polis