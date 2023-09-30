Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen dilenci operasyonunda, okul çantası ile dilenen kadınların çantasından kitap ve defter yerine dilenerek topladıkları para çıktı.

Elazığ'da dilenci operasyonu: Okul çantalarından defter kitap yerine para çıkardılar

İnsanların duygularını okul çantalarıyla suistimal ettiler

ELAZIĞ - Elazığ'da zabıta ekipleri tarafından kent genelinde dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, okul çantası ile dilenen kadınların çantasından kitap ve defter yerine dilenerek topladıkları para çıktı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü. Kontrol noktasında öğrencilerin çantaları ile dilenen dilencilerin çantasından çıkartılan bozuk paralara el konuldu.

Ekiplerin günlük rutin bir şekilde çalıştığını aktaran Zabıta Amiri Kadir Temur, "Cuma günleri yoğun dilenci olduğundan dolayı tüm ekiplerimiz cami çevrelerinde ve sokaklarda dilenci çalışmalarını devam ettirmektedir. Alınan dilenciler, Zabıta Müdürlüğümüze getirilerek üst araması yapılıyor. Üstlerinde bulunan paralara el konulduktan sonra idari yaptırım uygulanıyor. Dilenciler bir süre müdürlükte bekletildikten sonra tekrar salıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür insanlara yardımda bulunmasınlar. Bunlar duygu sömürüsünde bulunarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para topluyorlar. Bunların hiçbirinin o paralara ihtiyacı yok. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız zaten gelip sokakta dilenmiyor. Bunu yapanlar aynı kişiler ve bunu meslek haline getirmişler. Aldığımız dilenciler kentin kadrolu dilencileri olmuş durumda" dedi.