Elazığ'da Depremzedelere Ait Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Elazığ'da ağır hasar almış 5 katlı bir bina, iş makinesinin müdahalesiyle yıkıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı 20 daireli bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa