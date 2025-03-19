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Elazığ'da Depremzededen İntihar Girişimi

Elazığ'da Depremzededen İntihar Girişimi
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Elazığ'da depremde ağır hasar gören bir binanın çatısına çıkan genç kadın, ekipler tarafından ikna edilerek indirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 8 katlı binanın çatısına çıkan kadını ekipler ikna ederek indirdi.

Olay, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 8 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren çalışmaların ardından ikna edilerek aşağı indirilen kadın, polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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