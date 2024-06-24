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Elazığ'da deprem sonucu yıkım kararı verilen binada şahıs yaralandı

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Elazığ'da deprem sonucu ağır hasar alan bir binaya giren ve asansör boşluğuna düşen bir kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da deprem sonucu ağır hasar alarak yıkım kararı verilen bir binaya giren ve asansör boşluğuna düşen şahıs yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve depremler sonucu ağır hasar alarak yıkım kararı verilen eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaya giren C.G., asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Deprem Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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