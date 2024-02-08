Elazığ'da deprem hasarlı bina iş makinesiyle yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina, Elazığ'da iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Yıkım anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Üniversite Mahallesi'nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ