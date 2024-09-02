Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Deneme Sürüşü Bahanesiyle Motosiklet Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs denemek için bindiği motosikleti çaldı. Durumu geçte olsa anlayan motor sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Elazığ'da bir şahıs denemek için bindiği motosikleti çaldı. Durumu geçte olsa anlayan motor sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay, merkez Çarşı Mahallesi Boğaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Mervan İuuz (28), motosikletini satmak için ilana koydu. Ardından bir şahıs İuzz'un çalıştığı dükkanın önüne gelerek motosiklet için pazarlık yaptı. İki taraf 35 bin lirada anlaştı ve şahıs, deneme sürüşü yapmak istedi. İlk turda sokağın başına gidip geri gelen şahıs, 'Motosikletin iyi çalışıyor' dedi ve ikinci tura geçti. Şahıs ardından motosikletle ile sokaktan uzaklaştı. Bir süre sonra şahsın gelmediğini fark eden İuuz, motosikletinin çalındığını anlayarak polisin yolunu tuttu.

Olayı anlatan Halit Vahyebey, "Arkadaşımın yanına biri geldi. Motosikleti görmüş ve fiyatta anlaşmışlar. İkinci gün yine geldi. Cuma günü geldi, pazarlık yaptılar ve anlaştılar. Denemek için motosikleti aldı ve gitti. Bir daha da dönmedi. Şikayetçi olduk ve halen bekliyoruz. İlk denemede sokağın sonuna kadar gitti ve geldi. Motosikletin çok iyi çalışıyor dedi. İkinci turda ise gitti ve dönmedi. 35 bin anlaşmışlar. Polislere video ve fotoğrafları da verdik. Arkadaşımızın motosikletinin biran önce bulunmasını istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor

 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi

 İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı

İzmir'de korku dolu gece! Ölü sayısı 3'e yükseldi, saldırganın üzerinden onlarca hap çıktı
Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde

Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GRAM ALTIN NE KADAR? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL? Güncel altın fiyatları... TÜPRAŞ temettü ne zaman? TÜPRAŞ 2024 temettü verecek mi? TÜPRAŞ 10 yılda kaç kat arttı? Müge Anlı başladı mı? 2 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Nur Tuğba neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı programdan ne zaman ayrıldı? Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Immobile- Manaj pozisyonu izle! Immobile- Manaj pozisyonu nedir? Beşiktaş- Sivasspor maçında ne oldu? 2 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne? Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 2 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title