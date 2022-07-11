Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 5 gözaltı - Haberler

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Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 5 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kent genelince devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlar da Diyarbakır polis uygulama noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Narkotik ekipleri ve dedektör köpeği 'Alex'in arama yaptığı araçta 1 parça halinde 50,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken araçta bulunan F.Ö (36), F.K. (24), A.Ç. (25), B.N. (25) ve A.E.P. (24) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti karşısına çıkan şüphelilerden, F.Ö. ve B.N. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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