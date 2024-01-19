Elazığ'da DEAŞ Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16-17 Ocak arasında yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahsa yurt dışına çıkma yasağı verilmiş, 5 şüpheli şahıs ise sınır dışı edilmek üzere yetkili mercilere teslim edildi. - ELAZIĞ