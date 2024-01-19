Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da DEAŞ Operasyonunda 6 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. İlgili şahısların terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilmiştir.

Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16-17 Ocak arasında yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahsa yurt dışına çıkma yasağı verilmiş, 5 şüpheli şahıs ise sınır dışı edilmek üzere yetkili mercilere teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title