Elazığ'da Damperi Açık Kamyon Trafik Işıklarına Çarptı

Elazığ'da Damperi Açık Kamyon Trafik Işıklarına Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da damperi açık unutulan bir kamyon, trafik ışıklarına çarparak olay yerinden kaçtı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Elazığ'da damperi açık unutulan kamyon, önce trafik ışıklarına çarptı, ardından olay yerinden kaçtı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, damperi açık şekilde seyir halinde olan kamyon önce trafik ışıklarına çarptı, ardından açık kalan damperi indirerek olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.