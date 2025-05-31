Elazığ'da Dağ Keçileri Tehlike Yarattı

Elazığ'da Dağ Keçileri Tehlike Yarattı
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, Elazığ'da kayalıklar arasında yön değiştirdi ve bu durum yolda kaya parçalarının düşmesine neden oldu. Bir vatandaş, yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, yön değiştirirken kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. 1 kişi yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Sarp kayalıkları tırmanmada usta olan dağ keçileri bu kez tehlike saçtı. Mahallede kayalıklar arasında aniden yön değiştiren dağ keçileri, kaya parçalarının yola düşmesine neden oldu. Yoldan geçen vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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