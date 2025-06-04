Elazığ'da Çocukların Tehlikeli Oyunu Kamerada

Elazığ'da 2 çocuk, bir iş yerine torpil atarak kaçtı. Çocukların tehlikeli oyunu, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir elektronikçinin önüne gelen 2 çocuk, iş yerine torpil atmak için kısa bir süre plan yaptı. Ardından çocuklardan biri kibriti yakarken diğeri ise yanan torpili iş yerine attı. Daha sonra 2 çocuk da koşarak kaçmaya başladı. Çocukların tehlikeli oyunu güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ