Elazığ'da çocuk parkında silahlı kavga: 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'taki çocuk parkında henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.