Elazığ'da çocuk parkında silahlı kavga: 2 şüpheli gözaltına alındı
Elazığ'ın Sarayatik Mahallesi'ndeki çocuk parkında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Elazığ'da çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sarayatik Mahallesi Çilek Sokak'taki çocuk parkında henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa