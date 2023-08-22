Elazığ'da Çocuk Park Halindeki Otomobile Binip El Frenini İndirdi

Elazığ'da bir çocuk park halinde otomobile bindi ve el frenini indirdi. Otomobil öndeki bir araca çarparak durabilirken, çocuk ise ardından koşarak uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir çocuk park halinde otomobile bindi ve el frenini indirdi. Otomobil öndeki bir araca çarparak durabilirken, çocuk ise ardından koşarak uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaramaz bir çocuk park halindeki otomobile bindi. Çocuğun el frenini indirmesi ile harekete geçen otomobil, öndeki araca çarparak durabildi. Araç sahibinin koşarak gitmesi üzerine çocuk, otomobilden indi ve koşarak olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ