Elazığ'da çocuk oyun parkına pompalı tüfekli saldırı: 3 yaralı

2 araç ile gelip çocuk oyun parkı içerisinde 3 kişiyi vurdular

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 araç ile husumetlilerinin bulunduğu mahalleye gelen şüpheliler, çocuk oyun parkı içerisinde bulunan 3 kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Rüstempaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 araç ile husumetlilerinin bulunduğu sokağa gelen şüpheliler, çocuk oyun parkı içerisinde 3 kişiye pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. Şüpheliler yine geldikleri araçlarla kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.