Elazığ'da Çocuğa Saldırı: 11 Yaşındaki M.A. Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da bir şahıs, ses yaptıklarını iddia eden çocuklardan bir tanesine, sokakta bisiklet sürerken saldırdı. Kafası yarılan çocuk hastaneye kaldırılırken, şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, merkez Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, evinin önünde ses yaptıklarını iddia eden çocuklardan birine saldırdı. Şahıs, elindeki bir cismi sokakta bisiklet süren 11 yaşındaki M.A.'nın kafasına vurdu. Acı içerisinde bisikletinden inen çocuğun kafasından kanlar akmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri tarafından evinden alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. - ELAZIĞ