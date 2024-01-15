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Elazığ'da cip ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, cip ile pikap çarpıştı ve 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da cip ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Çalışkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 23 ADR 681 plakalı cip ile M.T. idaresindeki 23 AEL 262 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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