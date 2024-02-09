Elazığ'da Cip ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Kaza, merkeze bağlı Beyzade Efendi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 23 LV 297 plakalı cip ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 FHY 95 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada cipte bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken kaçan firari sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ