Elazığ'da çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerine müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. - ELAZIĞ