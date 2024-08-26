Elazığ'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Elazığ'da çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerine müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. - ELAZIĞ