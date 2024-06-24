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Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle döndü

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Elazığ'ın Çağlar köyünde çıkan yangında 20 dönüm buğday tarlası küle dönerken, birçok ağaç zarar gördü.

Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle dönerken çok sayıda ağaç ise zarar gördü.

Olay, merkeze bağlı Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 20 dönüm buğday tarlası küle dönerken, çok sayıda ağaç ise zarar gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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