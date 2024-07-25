Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da çıkan örtü ve bahçe yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Gözebaşı köyünde çıkan örtü ve bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Elazığ'da çıkan örtü ve bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü ve bahçe yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar kendi imkanları ile müdahale ederken bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Bahçe Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı

 ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

 Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki

 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title