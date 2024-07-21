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Elazığ'da çıkan örtü ve bahçe yangını kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Nuralı köyünde çıkan örtü ve bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Elazığ'da çıkan örtü ve bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Nuralı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü ve bahçe yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar kendi imkanları ile müdahale ederken bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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