Elazığ'da çıkan örtü ve bahçe yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da çıkan örtü ve bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü ve bahçe yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar kendi imkanları ile müdahale ederken bölgeye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. - ELAZIĞ