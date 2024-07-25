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Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı

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Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde bir sitede çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralanırken, diğer kişi ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi silahla, diğeri ise başına aldığı darbe ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ulukent Mahallesi 17145. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi geldiği sitedeki evde bir şahıs ile tartıştı. Başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan birisi pompalı tüfekle ağır yaralanırken, diğer şahıs ise başından aldığı darbe ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Bu sırada yaralıların yakınları sinir krizleri geçirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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