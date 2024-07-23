Elazığ'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

Elazığ'da çıkan anız yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Üçağaç köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Köy sakinleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - ELAZIĞ