Elazığ'da Çiçekçi Dükkanına Taşlı Saldırı

Elazığ'da Çiçekçi Dükkanına Taşlı Saldırı
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Elazığ'da bir kadın, bilinmeyen bir nedenle çiçekçi dükkanına taşla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir kadın çiçekçi dükkanına taşla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kandın henüz bilinmeyen bir nedenle bir çiçekçi dükkanına saldırdı. Kadın eline aldığı taşı defalarca dükkanın camına attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının daha sonra bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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