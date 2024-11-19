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Elazığ'da Çiçek Üreticisi Hırsızlık Olaylarından Şikayetçi Oldu

Elazığ'da Çiçek Üreticisi Hırsızlık Olaylarından Şikayetçi Oldu
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Elazığ'da çiçek ve fidan üretimi yapan Galip Kayaoğlu, son günlerde artan hırsızlık olaylarından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayaoğlu, işletmesinde son bir hafta içinde 8-10 hırsızlık yaşandığını ve yılda yaklaşık 100 hırsızlık vakasıyla karşılaştığını ifade etti.

Elazığ'da çiçek ve fidan üretimi yapan Galip Kayaoğlu, işletmesinde artan hırsızlık olaylarından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Son bir hafta içinde işletmesinde 8-10 hırsızlık yaşandığını belirten Kayaoğlu, yıllık olarak neredeyse 100 hırsızlık vakasıyla karşılaştığını söyledi.

Elazığ'da ailesi ile birlikte 20 yılı aşkın süredir bahçe tarım işleri ile uğraşan Galip Kayaoğlu, çiçek ve fidan üretimi ve satımı yapıyor. Son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle rahatsızlık yaşayan Kayaoğlu, işletmesinde yaşanan son hırsızlık olaylarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayaoğlu, işletmesinde yaklaşık 25 güvenlik kamerası bulunduğunu ve tüm hırsızlık olaylarının saniye saniye kayıt altına alındığını belirtti. Güvenlik görüntülerini her zaman savcılıkla paylaşmak istemediklerini belirten Kayaoğlu, artık çaresiz kaldıklarını ifade etti. Kayaoğlu, yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Şimdiye kadar şikayetçi olmuyorduk. Son bir hafta içinde 8-10 hırsızlık oldu. Her olayın görüntüsünü paylaşmak istemiyorum ama mecbur kaldık. Yılda yaklaşık 100'e yakın hırsızlık yaşanıyor. Aslında görüntüleri paylaşmak ya da şikayette bulunmak istemiyorum fakat artık sınırı aştılar" dedi.

Bu gibi olayların hem işletmesinin huzurunu bozduğunu hem de esnaflık anlayışına ters düştüğünü belirten Kayaoğlu, "Biz utanıyoruz ama onlar yaptıklarından utanmıyor. Şimdiye kadar hırsızlardan şikayetçi olmuyorduk. Son bir hafta içinde 8-10 tane hırsızlık oldu. Bunların hepsinin görüntüsünü vermiyorum. Senede 100'e yakın hırsızlık oluyor. Hem görüntü vermek hem de savcılığa şikayette bulunmak istemiyorum. Ancak mecbur bırakıyorlar. Çiçek, ihtiyaç değil zevk meselesi. Bu bir ekmek değil, çiçek hırsızlığı da olmaz. Parası yoktur, gelir ister inan ki zevkle çiçek veya fidan veririm. Çiçek fiyatları da 50 ile 150 lira arasında değişiyor. Bunlar basit rakamlar. İnsan kendini niye o duruma koyar ki. Hırsızlığın da bir suç olması lazım. İş yerinde yaklaşık 25 tane kameramız mevcut. Kimlerin ne yaptığını görebiliyoruz ve çoğu şeyi de görmezden geliyoruz. Çalanın hiç umurunda değil. Biz kendimizden utanıyoruz, onlar yaptıklarından utanmıyor. Son iki üç kişiden şikayetçi olduk. Şikayetçi olmak istemiyoruz esnaflığımıza yakışmıyor ama mecbur bıraktılar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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