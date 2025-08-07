Elazığ'da Çiçeği Çalan Kadın Güvenlik Kamerasında

Elazığ'da bir kadın, açılış için bir iş yerine gönderilen çiçeği alarak uzaklaştı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Şht. Asb. Mustafa Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni açılan bir iş yerine çok sayıda çiçek gönderildi. Çiçekler iş yerinin önüne kondu. Sabah saatlerinde dükkanın önüne gelen bir kadın, beğendiği bir çiçeği alarak uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ