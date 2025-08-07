Elazığ'da Çiçeği Çalan Kadın Güvenlik Kamerasında

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir kadın, yeni açılan bir iş yerine gönderilen çiçeklerden birini alarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi Şht. Asb. Mustafa Uygur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni açılan bir iş yerine çok sayıda çiçek gönderildi. Çiçekler iş yerinin önüne kondu. Sabah saatlerinde dükkanın önüne gelen bir kadın, beğendiği bir çiçeği alarak uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
